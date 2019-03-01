Ольга Бузова стала лицом марки тампонов

Российская певица Ольга Бузова стала лицом бренда, который занимается производством гигиенических тампонов для женщин. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Бузова отметила, что идея бренда, с которым она начала сотрудничество, заключается в призыве к действию.

«Считаете ли вы себя человеком действия? Даете ли себе обещания, чтобы шаг за шагом добиваться цели и идти к лучшей версии себя? Я на 100% такая», — написала певица.

Она добавила, что уже записала песню для рекламы гигиенических изделий и вскоре ее смогут послушать все желающие.

27 февраля сообщалось, что Бузова расстроилась, не поймав букет невесты на свадьбе друзей, певца Доминика Джокера и участницы шоу «Голос» Екатерины Кокориной. По словам телеведущей, в этом же заведении она в 2012 году праздновала свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они развелись четыре года спустя.