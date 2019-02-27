Пропустившая букет невесты Бузова устроила скандал в ресторане

Певица Ольга Бузова расстроилась, не поймав букет невесты на свадьбе друзей, певца Доминика Джокера и звезды шоу «Голос» Екатерины Кокориной, и устроила скандал. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Торжество проходило в столичном ресторане. По словам Бузовой, в этом же заведении она в 2012 году праздновала свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Перед тем как невеста стала бросать букет, Бузова сказала незамужним гостьям: «Девочки, вы что, все хотите замуж? Я там была, там нет ничего хорошего. Идите за столики, покушайте лучше, пока я спокойненько поймаю букет». Однако цветы пролетели над ее головой.

Расстроенная певица заявила, что если бы поймала букет, «то наконец-то вышла бы замуж и полюбила кого-то, а теперь нет», и обозвала всех гостей нецензурным словом.

22 февраля ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, комментируя образ Бузовой, назвал ее эффектной женщиной и отметил ее красивые ноги. По его словам, единственным недостатком наряда была слишком короткая юбка — она привлекает внимание к размеру ступни, который кажется огромным.

Бузова с 2012 года была замужем за Тарасовым. Четыре года спустя они развелись. Футболист вскоре женился снова, у певицы пока не появился новый спутник.