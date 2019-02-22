Ведущий «Модного приговора» похвалил ноги Бузовой

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев назвал телеведущую Ольгу Бузову эффектной женщиной. Он особенно отметил ноги певицы.

В рубрике журнала «Семь дней», посвященной разбору образов звезд, опубликовано фото певицы, сделанное на одном из мероприятий. Васильев отметил: «Ольга Бузова — эффектная женщина. Ноги красивые: очень длинные, загорелые. Эпиляция была проведена на отлично».

Он подчеркнул, что наряд телеведущей соответствует правилу «закрытый верх — открытый низ». Единственным недостатком он назвал слишком короткую юбку — при такой длине внимание сосредотачивается на размере ноги, и она кажется огромной.

В начале февраля Бузова рассказала подписчикам в Instagram, что задумывается об ипотеке. Сейчас она снимает квартиру, но хотела бы купить свое идеальное жилье.