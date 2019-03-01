Эксперт сравнил качество продуктов в магазинах и на ярмарках

Качество продуктов, которые продаются в сетевых магазинах и на ярмарках, существенно не отличается, однако контроль за продукцией магазинов выше. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

«Продукция, которая продается на рынках, ярмарках, развалах и в сетевых магазинах часто очень совпадает. <…> Но на ярмарке существует вопрос к овощным развалам. Если продукция мясная проходит ветнадзор на самих рынках, то ни одна лаборатория не скажет, где были выращены овощи и при каких условиях. Магазин пусть выборочно, но проверяет товары», — заявил эксперт.

Ранее 1 марта Борисов рассказал, как не отравиться блинами на масленичных ярмарках. Прежде всего стоит обращать внимание на степень их прожарки. Гулянья на Масленицу пройдут на 23 площадках Москвы.

«Росконтроль» является частной организацией, которая не имеет отношения к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания.