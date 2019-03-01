Названы самые безопасные начинки для блинов

Безопаснее всего использовать овощную и яичную начинки для блинов, чтобы избежать отравления. Об этом рассказал один из руководителей Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции в НСН.

«От рыбных мясных начинок лучше отказаться, потому что сложно проверить, как и где они изготавливаются», — пояснил эксперт. Он добавил, что мясная и рыбная начинки могут пройти неправильную термообратку.

Помимо этого, Борисов рассказал о том, что сметана также провалила проверку на качество. По словам специалиста, половина проверенной продукции попала в черный список из-за содержания плесени, дрожжей и фальсифицированных растительных жиров.

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«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.