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Сенатор внес в Госдуму законопроект о регистрации рожденных суррогатной матерью детей

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Фото: TASS/PA Images/Danny Lawson
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внес в Госдуму проект закона о регистрации детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В частности, речь идет о суррогатном материнстве.

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По словам сенатора, законопроект направлен на устранение проблем в правоприменении. Сейчас не состоящие в браке мужчины и женщины, а также одинокие женщины, воспользовавшиеся услугами суррогатной матери, испытывают проблемы с регистрацией детей. Это приходится делать через суд, передает ТАСС.

«Такие судебные разбирательства имеют затяжной характер, в то время как рожденные дети весь этот период оказываются лишенными прав, в частности права на получение бесплатной медицинской помощи, и какой-либо государственной поддержки», — заявил Рязанский.

Чтобы решить эту проблему, нужно четко законодательно регламентировать процедуру и прописать перечень необходимых документов, подчеркнул сенатор.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов разработал проект закона, которым предусматривается фактический запрет платного суррогатного материнства. По его словам, получение вознаграждения за вынашивание чужого младенца — практически разновидность торговли детьми. При этом в документе предусмотрено получение матерью компенсации текущих расходов, связанных с вынашиванием.

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