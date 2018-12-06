В Нидерландах владелец клиники по оплодотворению стал отцом 43 детей

Владелец клиники по оплодотворению в Нидерландах Ян Карбаат предоставлял свой биоматериал пациентам, чтобы не тратить время и деньги на поиск доноров. Об этом 6 декабря сообщила газета Tages-Anzeiger.

Как уточнило издание, до 2004 года в стране разрешалось работать с анонимными донорами спермы, благодаря чему Карбаат успешно пользовался этой возможностью несколько десятилетий. Правда обнаружилась только в 2017 году, когда мужчина скончался в возрасте 88 лет.

Житель Нидерландов по имени Гааги Мартин увидел репортаж про данную клинику. Он обратил внимание на свое необыкновенное сходство с ее исполнительным директором. После этого Гааги направил ДНК на экспертизу, которая показала, что у него есть 26 близких родственников. Эти люди начали связываться с ним по электронной почте.

Позже выяснилось, что Карбаат оплодотворил около 43 яйцеклеток. Старшему из его детей уже 43 года, а младшему — всего 9. По предварительной информации, у Карбаата по всему миру насчитывается около 200 прямых потомков.

26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что он изменил ДНК эмбриона. Результатом его опытов послужило рождение девочек-двойняшек. Как отмечает сам ученый, он попытался привить родившимся детям способность противостоять заражению ВИЧ и СПИД. 4 декабря СМИ сообщили, что ученый пропал без вести.