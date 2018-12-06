Прямой эфир

В Нидерландах владелец клиники по оплодотворению стал отцом 43 детей

0
Фото: TASS/PDA/Klaus-Dietmar Gabbert
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец клиники по оплодотворению в Нидерландах Ян Карбаат предоставлял свой биоматериал пациентам, чтобы не тратить время и деньги на поиск доноров. Об этом 6 декабря сообщила газета Tages-Anzeiger.

Как уточнило издание, до 2004 года в стране разрешалось работать с анонимными донорами спермы, благодаря чему Карбаат успешно пользовался этой возможностью несколько десятилетий. Правда обнаружилась только в 2017 году, когда мужчина скончался в возрасте 88 лет.

Житель Нидерландов по имени Гааги Мартин увидел репортаж про данную клинику. Он обратил внимание на свое необыкновенное сходство с ее исполнительным директором. После этого Гааги направил ДНК на экспертизу, которая показала, что у него есть 26 близких родственников. Эти люди начали связываться с ним по электронной почте.

Позже выяснилось, что Карбаат оплодотворил около 43 яйцеклеток. Старшему из его детей уже 43 года, а младшему — всего 9. По предварительной информации, у Карбаата по всему миру насчитывается около 200 прямых потомков.

26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что он изменил ДНК эмбриона. Результатом его опытов послужило рождение девочек-двойняшек. Как отмечает сам ученый, он попытался привить родившимся детям способность противостоять заражению ВИЧ и СПИД. 4 декабря СМИ сообщили, что ученый пропал без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биоматериальная ответственность: в Ростове вдове отказались делать ЭКО
Договор с клиникой предусматривал уничтожение эмбрионов в случае смерти одного из супругов
«Искусственного оплодотворения не существует»
Президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак — о том, почему современная медицина не в силах повлиять на зачатие

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017