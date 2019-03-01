Размер комиссии за эквайринг не станут ограничивать на законодательном уровне

Размер комиссии за эквайринг на законодательном уровне не будет ограничен. К такому решению пришли участники специального совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, встреча была посвящена регулированию комиссий за безналичную оплату розничных покупок. Об этом «Известиям» сообщили замруководителя ФАС Андрей Кашеваров и вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, присутствовавшие на совещании.

Главным документом по этому вопросу должен стать специальный меморандум, который будет подписан до 20 марта. Он будет согласован между ЦБ, ФАС, Минпромторгом, АБР, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальной системой платежных карт (НСПК) с Дмитрием Козаком. Там будут определены правила игры — ориентиры, которым участники обязуются следовать в определении комиссии за эквайринг. Предельный уровень может быть установлен за покупку социально значимых услуг и товаров, например за транспорт, медицину или образование.

«Мы окончательно договорились, что это должно выходить не в правительство, а участники рынка должны между собой сами договориться — подписать меморандум, чтобы все стороны остались довольны. Арбитром в данном случае выступает Дмитрий Николаевич (Козак. — Ред.), — сказал Алексей Войлуков.

Также на встрече были представители крупнейших банков и платежных систем, профильные объединения, такие как АКОРТ, чиновники ЦБ, Минфина, Минпромторга.

5 февраля стало известно, что Центробанк готов рассмотреть инициативу по снижению эквайринга и интерчейнджа (комиссий при оплате картами), но только для социальных товаров и услуг.