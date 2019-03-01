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Размер комиссии за эквайринг не станут ограничивать на законодательном уровне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Размер комиссии за эквайринг на законодательном уровне не будет ограничен. К такому решению пришли участники специального совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, встреча была посвящена регулированию комиссий за безналичную оплату розничных покупок. Об этом «Известиям» сообщили замруководителя ФАС Андрей Кашеваров и вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, присутствовавшие на совещании.

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Главным документом по этому вопросу должен стать специальный меморандум, который будет подписан до 20 марта. Он будет согласован между ЦБ, ФАС, Минпромторгом, АБР, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальной системой платежных карт (НСПК) с Дмитрием Козаком. Там будут определены правила игры — ориентиры, которым участники обязуются следовать в определении комиссии за эквайринг. Предельный уровень может быть установлен за покупку социально значимых услуг и товаров, например за транспорт, медицину или образование.

«Мы окончательно договорились, что это должно выходить не в правительство, а участники рынка должны между собой сами договориться — подписать меморандум, чтобы все стороны остались довольны. Арбитром в данном случае выступает Дмитрий Николаевич (Козак. — Ред.), — сказал Алексей Войлуков.

Также на встрече были представители крупнейших банков и платежных систем, профильные объединения, такие как АКОРТ, чиновники ЦБ, Минфина, Минпромторга.

5 февраля стало известно, что Центробанк готов рассмотреть инициативу по снижению эквайринга и интерчейнджа (комиссий при оплате картами), но только для социальных товаров и услуг.

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