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В Брянске появятся «Кванториум» и «Сириус» для одаренных детей

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В Брянске решили открыть технопарк «Кванториум» и центр «Сириус», где смогут заниматься одаренные дети. На ремонт здания для размещения «Кванториума» потратят 30 млн рублей. 

Детский технопарк будет создаваться по модели «Стандарт» с охватом свыше 800 детей в год, отмечает NASHBRYANSK.RU. Открытие намечено на сентябрь 2019 года. Также из бюджета Брянской области будет направлено 50 млн рублей на создание центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе Брянска в рамках проекта «Сириус».

В Ненецком автономном округе (НАО) планируют создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Соглашение о сотрудничестве подписали в середине февраля на Сочинском инвестиционном форуме глава региона Александр Цыбульский и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. На данный момент в банке одаренных детей НАО числятся 268 детей. Из них около 195 проживают в сельской местности.

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