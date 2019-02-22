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Центр образования для одаренных детей построят в Магадане

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В Магадане появится Центр образования для одаренных детей. Строительство запланировано на 2020 год. Об этом заявила министр образования Магаданской области Анжела Шурхно.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области, Анжела Шурхно прокомментировала послание президента РФ Федеральному собранию, которое глава государства огласил 20 февраля 2019 года. Министр подчеркнула, что решение поставленных задач позволит российской системе образования достичь высоких показателей.

По словам министра образования области, один из центров для одаренных детей, о которых говорил президент, появится в оздоровительном лагере «Северный Артек». Он получит название «Одаренные дети» и будет работать круглый год. Строительство запланировано на 2020 год.

Шурхно также отметила, что на сегодняшний день в регионе существует большая потребность в квалифицированных кадрах — открытыми остаются 87 вакансий учителей начальных классов, физики, химии, биологии и иностранных языков. Министр выразила уверенность в том, что программа «Земский учитель» позволит значительно решить данную проблему.

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