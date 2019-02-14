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Центр выявления и поддержки одаренных детей создадут в Ненецком округе

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В Ненецком автономном округе (НАО) планируют создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках Сочинского инвестиционного форума глава региона Александр Цыбульский и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, документ предусматривает организацию работы по поиску детей и молодежи, которые проявили выдающиеся способности и имеют высокую мотивацию. Также будут организованы особо значимые мероприятия в области образования и науки, искусства и спорта, пишет ИА FlashNord.

Помимо этого, сотрудники Фонда будут оказывать содействие в проведении мониторинговых исследований, которые способствуют формирования образовательной политики НАО.

Как рассказал глава региона, на данный момент в банке одаренных детей числятся 268 детей. Из них около 195 проживают в сельской местности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения станут практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов. Также подведут итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

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