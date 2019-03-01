Ограничение движения грузовиков введут в Иркутской области

Управление дорог «Прибайкалье» анонсировало ограничение движения грузовиков на трассах в Иркутской области. Его введут в конце мая с наступлением теплой погоды.

Ограничение необходимо для обеспечения сохранности дорожного покрытия. Его хотят ввести на дорогах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». В летнее время при температуре воздуха выше +32 градусов грузовики смогут двигаться по трассам с 22:00 до 10:00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Временные ограничения планируют ввести с 20 мая по 31 августа. Приказ направлен в министерство юстиции РФ. В случае регистрации документ вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.