Зимнюю дорогу из Якутии в Иркутскую область закроют 1 апреля

Грунтовый автозимник федеральной автодороги А-331 «Вилюй», который проходит от села Таас-Юрях в Якутии до поселка Верхнемарково в Иркутской области, планируют закрыть с 1 апреля до следующего зимнего сезона.

Как сообщили ИА SakhaNews в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй», также с 1 апреля планируют начать вводить снижение грузоподъемности на ледовых дорогах трасс А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

Закрыть все ледовые переправы предполагают 15 апреля. Свои коррективы могут внести погодные изменения.

19 февраля сообщалось о том, что три большегруза «Урал» провалились под лед реки Тумары в Кобяйском районе Якутии. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов. Машины провалились в наледь, пытаясь переехать горную реку, еще в начале февраля, однако специалисты добрались к труднодоступному участку автозимника только сейчас.