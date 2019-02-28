Прямой эфир

Зимнюю дорогу из Якутии в Иркутскую область закроют 1 апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грунтовый автозимник федеральной автодороги А-331 «Вилюй», который проходит от села Таас-Юрях в Якутии до поселка Верхнемарково в Иркутской области, планируют закрыть с 1 апреля до следующего зимнего сезона.

Как сообщили ИА SakhaNews в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй», также с 1 апреля планируют начать вводить снижение грузоподъемности на ледовых дорогах трасс А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

Закрыть все ледовые переправы предполагают 15 апреля. Свои коррективы могут внести погодные изменения.

19 февраля сообщалось о том, что три большегруза «Урал» провалились под лед реки Тумары в Кобяйском районе Якутии. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов. Машины провалились в наледь, пытаясь переехать горную реку, еще в начале февраля, однако специалисты добрались к труднодоступному участку автозимника только сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 255 млн рублей направят на программы социальных контрактов в Якутии
Инфраструктуру ТОР «Южная Якутия» будут развивать в этом году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017