Сухую траву жгут в Иркутской области для предотвращения пожаров

В Иркутской области начались контролируемые палы сухой травы. Это позволит предотвратить возможность распространения лесных пожаров.

Согласно прогнозам, в регионе ожидается раннее наступление весны. В Иркутской области уже наблюдаются нехарактерные для Сибири высокие температуры воздуха. Снежный покров на полях практически растаял, и из-за сухой травы возрастает риск природных пожаров. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Из-за ранней весны власти корректируют сроки мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. На проблемных территориях, которые граничат с населенными пунктами, будут проводиться осмотры. Также организованы работы по очистке охранных зон вокруг объектов энергетики, железных и автомобильных дорог от сухой травы, опавших листьев и другого горючего мусора.