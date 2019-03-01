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Синоптики предупредили об усилении задымленности во Владивостоке

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Экологическая ситуация может ухудшиться во Владивостоке в выходные. Из-за смены направления ветра и отсутствия осадков в городе усилится смог от лесных пожаров.

Во Владивостоке ежедневно проводится отбор проб воздуха, пока превышений допустимых концентрация продуктов горения не выявлено. Ветер периодически меняет направление с южного на северо-западный, что позволяет дыму от лесных пожаров рассеиваться. Однако синоптики предупреждают, что 3 марта ситуация может немного ухудшиться, пишет ИА PrimaMedia.

Эксперты уточняют, что осадки в ближайшее время в регионе не ожидаются. Это означает, что очаги возгорания сохранятся, дым от пожаров по-прежнему будет выноситься в населенные пункты.

Жителям Владивостока рекомендовано в период задымления не открывать окна, избегать длительных прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

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