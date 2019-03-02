Вальсируют все: как прошел Венский бал

В столице Австрии прошел 63-й Венский бал, который открывает бальный сезон — до Великого поста в стране состоятся еще сотни подобных торжественных вечеров
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Фото: Getty Images/Gisela Schober
Накануне здание Венской оперы обустраивают для приема гостей и украшают живыми цветами. На праздник съезжаются тысячи любителей светских развлечений из разных стран, в том числе представители мирового бомонда. Ровно в 22:00 прибывает президент Австрии
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Открывает торжество полонез в исполнении 150 пар дебютантов в возрасте от 17 до 24 лет. Их отбором занимается специальная комиссия. За полгода до бала надо подать заявку с биографией, фотографией, резюме, описать свой танцевальный опыт. Из всех поданных заявок принимается лишь каждая четвертая. На втором этапе необходимо продемонстрировать искусство танца — исполнить вальс с левым поворотом и полонез. После этого избранные посещают несколько репетиций, а на генеральный прогон приглашают зрителей и продают билеты. 4-минутный танец на открытии Венского бала до сих пор считается моментом входа в высшее общество
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Фото: Getty Images/Gisela Schober
В ложе почетных гостей вместе с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и его супургой Дорис Шмидауэр были канцлер Себастьян Курц с подругой Сюзанной Тьер и Аума Обама, сводная сестра экс-президента США и глава фонда помощи молодежи в Восточной Африке
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
На церемонии открытия традиционно выступает труппа Венского государственного балета. В этом году она представила вальс Morgenblätter Иоганна Штрауса-младшего в постановке Флоренс Клерк
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Фото: TASS/EPA/Florian Wieser
На сцену вышли два новых солиста труппы — Наташа Майр и Якоб Фейферлик
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Фото: TASS/EPA/Florian Wieser
Сюрпризом для гостей стало появление российского сопрано Анны Нетребко, которая исполнила Il bacio Луиджи Ардити. Ее супруг азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов продолжил всемирно известной арией Nessun dorma из «Турандот» Джакомо Пуччини. А затем вместе они исполнили O soave fanciulla из «Богемы» Пуччини
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Молодежь Вены с удовольствием ходит на балы и считает это неплохим развлечением. По их словам, после польки, выступления балета и оперных певцов все расслабляются и начинается настоящее веселье
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
На вечер можно снять отдельную ложу на 12 человек за €12,6 тыс. Обычный билет стоит €315, для дебютантов — вдвое дешевле. Также для них существует особый дресс-код — длинные белые платья для девушек и черные фраки для юношей. Большинство из них берут одежду и аксессуары напрокат
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Фото: TASS/AP/Michael Gruber
Министр юстиции Австрии Йозеф Мозер веселится в компании приглашенной им на Венский бал Кончиты Вурст с новой прической
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Венские балы входят в перечень нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы сохранять такой статус, они должны придерживаться особого протокола, в том числе в полночь заводить кадриль и торжественно закрываться под утро
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