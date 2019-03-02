Вальсируют все: как прошел Венский бал

Открывает торжество полонез в исполнении 150 пар дебютантов в возрасте от 17 до 24 лет. Их отбором занимается специальная комиссия. За полгода до бала надо подать заявку с биографией, фотографией, резюме, описать свой танцевальный опыт. Из всех поданных заявок принимается лишь каждая четвертая. На втором этапе необходимо продемонстрировать искусство танца — исполнить вальс с левым поворотом и полонез. После этого избранные посещают несколько репетиций, а на генеральный прогон приглашают зрителей и продают билеты. 4-минутный танец на открытии Венского бала до сих пор считается моментом входа в высшее общество