Карантин по ящуру планируют снять в Приморье

Власти Приморья снимают карантин по ящуру в шести муниципалитетах. По данным ветеринарной инспекции, все очаги заболеваемости ликвидированы.

Карантин в ближайшее время будет снят в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Михайловском, Октябрьском и Спасском районах. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. В краевой ветеринарной инспекции уточняют, что для предупреждения заболеваемости в дальнейшем вакцинация будет проводиться круглогодично.

Вспышка заболеваемости ящуром была зафиксирована в Михайловском районе на крупном предприятии. Вскоре вирус выявили еще на нескольких производствах, а также в личных подсобных хозяйствах. Карантин был введен на территории семи муниципалитетов. Все владельцы личных хозяйств, которые пострадали от распространения ящура, смогут рассчитывать на возмещение стоимости изъятых продуктов за счет краевого бюджета.