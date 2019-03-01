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Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Краснодаре

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Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Краснодаре. Травмы получили водитель и два фельдшера.

Авария произошла на пересечении улиц Красной и Гаврилова. По предварительной версии, машина скорой помощи выехала на перекресток на красный сигнал светофора, при этом у нее были отключены проблесковые маячки. На перекрестке в медицинский автомобиль врезалась иномарка.

По данным ИА KrasnodarMedia, автомобиль скорой помощи опрокинулся. Водитель и два фельдшера были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Еще одно ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Краснодаре 27 февраля. Медицинский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками, в него на перекрестке врезался Volkswagen. Травмы получили семь человек, в их числе трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком.

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