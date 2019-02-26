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Врача скорой помощи избили во Владивостоке

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Пациент напал на врача скорой помощи во Владивостоке. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

По информации источника VL.ru, ночью на улице Ватутина неизвестные ранили ножом в шею 31-летнего мужчина. По пути в больницу он стал вести себя неадекватно и ударил медработника по голове.

В клинике хулигану с раной шеи и уха оказали помощь и отправили его на амбулаторное лечение, сообщает ИА PrimaMedia. У врача скорой помощи диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб правой кисти. Он написал заявление на нападавшего. 

На прошлой неделе полиция начала проверку по факту избиения хирурга в больнице поселка Новая Малыкла в Ульяновской области. На него набросились несколько мужчин.

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