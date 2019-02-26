Врача скорой помощи избили во Владивостоке

Пациент напал на врача скорой помощи во Владивостоке. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

По информации источника VL.ru, ночью на улице Ватутина неизвестные ранили ножом в шею 31-летнего мужчина. По пути в больницу он стал вести себя неадекватно и ударил медработника по голове.

В клинике хулигану с раной шеи и уха оказали помощь и отправили его на амбулаторное лечение, сообщает ИА PrimaMedia. У врача скорой помощи диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб правой кисти. Он написал заявление на нападавшего.

На прошлой неделе полиция начала проверку по факту избиения хирурга в больнице поселка Новая Малыкла в Ульяновской области. На него набросились несколько мужчин.