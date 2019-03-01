В России начнут обучать операторов беспилотного транспорта

В России начнут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Для этого в стране построят 12 обучающих центров, рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС». На реализацию проекта потребуется свыше 1 млрд рублей. Средства выделят как частные инвесторы, так и государство.

Программу курсов разработают в ведущих технических вузах страны.