Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы

Министерство труда и соцзащиты России (Минтруд) назвало самые неблагополучные по уровню безработицы регионы. Согласно данным ведомства, больше всего безработных россиян проживает в Ингушетии. На начало года уровень безработицы в регионе составил 8,7%.

За ней следует Чеченская республика с 8%, передает 1 марта RT. На третьем месте расположилась республика Тыва, где 3,9% граждан не имеют работы. В Севастополе отметили самый низкий уровень безработицы – 0,2% и в Ленинградской области – 0,3%, пишет «Газета.ру». В Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе уровень безработицы находится на уровне 0,4%.

Накануне в Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях весной. В настоящее время ситуация на рынке труда в России стабильная, отметили в ведомстве.