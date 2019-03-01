Нарушения нашли у работающего в Ростовской области застройщика

Нарушения выявили у компании «Желдорипотека», которая в том числе ведет строительство в Ростовской области. Проверку организовала служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Она прошла с 1 по 28 февраля.

Как следует из документов, которые есть в распоряжении RostovGazeta, не был обеспечен контроль заказчика за заполнением раздела общего журнала работ. Инспекторам журнал входного контроля не предоставили. Также не было акта на устройство котлована.

«Желдорипотека» занимается возведением объектов в различных городах России, в том числе в ростовском Батайске. Судя по данным Единого реестра застройщиков, по многим объектам сроки сдачи задерживаются, в некоторых случаях на несколько лет.

Ранее сообщалось об аресте главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. Он является фигурантом дела об обманутых дольщиках.