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В России созданы способные поджечь дизтопливо патроны

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Фото: РИА Новости/Игорь Чабаненко
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Новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм создали российские конструкторы. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал главный конструктор боевой экипировки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Игорь Некрасов.

По его словам, институт завершил опытно-конструкторскую работу «Аверс» — так называлось создание патронов, обладающих свойством поджога тяжелых видов топлива, например дизельного. Ранее в Вооруженных силах существовали патроны, которые могли зажигать только бензиновое топливо, пишет «РИА Новости».

«Созданы бронебойно-зажигательный патрон и зажигательный», — отметил Некрасов.

Он также рассказал о завершении создания двух новых патронов калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник».

Накануне президент России Владимир Путин осмотрел выставку образцов перспективного российского оружия. Наибольший интерес глава государства проявил к электрошокеру-пистолету с пятью зарядами и образцу нового армейского пистолета.

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