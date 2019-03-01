СМИ узнали об атаке талибов на военную базу в Афганистане

Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» атаковали военную базу в афганской провинции Гильменд, военнослужащим удалось отразить нападение.

По данным телеканала ToloNews, информацию об инциденте подтвердил губернатор Гильменда. Талибы атаковали военную базу рано утром в пятницу, 1 марта, уточнил он. Уничтожены три террориста-смертника и шестеро нападавших. Всего в нападении принимали участие 27 талибов.

«Атака была отражена отважными афганскими силами безопасности», — заявил официальный представитель американских вооруженных сил в Афганистане полковник Дейв Батлер утром в пятницу.

6 февраля представители движения «Талибан» выступили за создание новой конституции Афганистана, которая будет основываться на исламской религии.