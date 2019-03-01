Прямой эфир

СМИ узнали об атаке талибов на военную базу в Афганистане

0
Фото: Global Look Press/Emran Waak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» атаковали военную базу в афганской провинции Гильменд, военнослужащим удалось отразить нападение.

По данным телеканала ToloNews, информацию об инциденте подтвердил губернатор Гильменда. Талибы атаковали военную базу рано утром в пятницу, 1 марта, уточнил он. Уничтожены три террориста-смертника и шестеро нападавших. Всего в нападении принимали участие 27 талибов.

«Атака была отражена отважными афганскими силами безопасности», — заявил официальный представитель американских вооруженных сил в Афганистане полковник Дейв Батлер утром в пятницу.

6 февраля представители движения «Талибан» выступили за создание новой конституции Афганистана, которая будет основываться на исламской религии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Афганистане в результате взрыва погибли 18 человек
В Кремле прокомментировали приезд талибов в Москву

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017