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Власти ЕАО хотят построить новую школу взамен аварийной

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В городе Облучье Еврейской автономной области хотят построить новую общеобразовательную школу на 550 учеников. Предложение о разработке проектной документации за счет федерального бюджета власти региона направили в Минвостокразвития.

Как пояснила первый заместитель председателя правительства области Галина Соколова, пока что речь идет только о разработке проектно-сметной документации. На эти цели необходимо 8 млн рублей. Власти ЕАО рассчитывают, что финансирование работ включат в план соцразвития центров экономического роста Еврейской автономной области на 2019–2021 годы, пишет ИА ЕАОMedia.

Предложение будет рассмотрено ориентировочно 5 марта. Глава Облученского района Виктор Орел отмечает, что если средства будут выделены, то разработка документации начнется уже в этом году.

Школа № 3 была признана аварийной по итогам технической экспертизы, которая выявила множество серьезных дефектов.

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