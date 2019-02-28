«Формальные отписки никому не нужны»

Министерство внутренних дел должно принять активное участие в разработке мер по повышению уровня защиты предпринимателей от необоснованного давления. Такое поручение Владимир Путин дал на расширенном заседании коллегии МВД. Президент напомнил, что уже не раз говорил о необходимости улучшения делового климата в стране. По его словам, сейчас эта задача носит не межведомственный, а общенациональный характер.

«Своя правда»

Верховный суд и Генпрокуратура уже получили поручения проанализировать отношения с бизнес-средой и подготовить идеи по улучшению ситуации, сообщил Владимир Путин, открывая заседание. Теперь к этой работе должны подключиться и органы внутренних дел, считает глава государства. ​

— Знаю, что у каждого, что называется, своя правда, она есть и у правоохранительной сферы, и подчас эта позиция не лишена здравого смысла, мягко говоря, — подчеркнул президент. — Поэтому нужна совместная созидательная работа, для того чтобы улучшать деловой климат в стране. Это чрезвычайно важно для развития экономики.

Согласно поручению, данному по итогам послания Федеральному собранию, до 15 декабря в стране должна в пилотном режиме заработать специальная цифровая платформа. С ее помощью предприниматели смогут заявить о давлении на бизнес и получить поддержку в случае нарушения их прав.

— Речь идет не о какой-то эфемерной, непонятной никому системе контроля за тем, что происходит в правоохранительной сфере, — пояснил Владимир Путин. — Это должна быть дополнительная помощь руководству соответствующей структуры, соответствующего министерства, для того чтобы до них напрямую, до руководителей, доходили проблемы.

По его словам, МВД, как и другие правоохранительные органы, обязано в тесном контакте с деловым сообществом подготовить регламенты работы с обращениями предпринимателей.

— Обращаю внимание: «бюро жалоб», которые затем тонут в инстанциях, формальные отписки, я об этом только что фактически сказал, никому не нужны, — сказал глава государства. — Это должен быть действенный, работающий механизм, который и обеспечит защиту интересов граждан, и повысит эффективность, прозрачность самих правоохранительных органов, позволит им избавиться от нечистоплотных сотрудников, а это бывает.

Хорошие условия ведения бизнеса — основа развития страны, еще раз подчеркнул Владимир Путин.

— Это не ведомственная задача, она общенациональная, государственная. В этой связи на органах правопорядка, в том числе и прежде всего, может быть, на органах МВД, особая ответственность, потому что вы ключевое звено в этой среде, — отметил он.

В бизнес-сообществе положительно воспринимают повышенное внимание президента к проблемам предпринимателей. Так, глава «Опоры России» Александр Калинин заверил «Известия», что организация готова подключиться к разработке цифровой платформы.

Процессы развития экономики и предпринимательской деятельности крайне важны для страны, и правоохранительные органы должны «очень аккуратно» работать в этом направлении, подчеркнул в разговоре с «Известиями» адвокат, председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

— Никто не говорит, что они должны скрывать преступления, но в то же время речь должна идти о том, чтобы все происходило без «лишних усердий» и исключительно в рамках закона, — подчеркнул он.

Не для галочки

Несмотря на то что общее число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году сократилось почти на 17%, в разных формах и проявлениях такие преступления были зафиксированы практически в каждом регионе, констатировал Владимир Путин.

— Органы внутренних дел должны жестко пресекать деятельность радикальных группировок, вместе с общественностью, с органами власти на местах предупреждать конфликты на этнической и религиозной почве, принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто пытается распространять идеологию агрессии, насилия и нетерпимости, в том числе, а может, прежде всего, в молодежной среде, — сказал он. — При этом важно концентрировать усилия на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности, учитывать законодательные изменения, которые произошли в этой сфере, в том числе частичную декриминализацию статьи 282 УК. Повторю, нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, а не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований.

В борьбе с экстремизмом необходимо строго руководствоваться нормами закона, а для профилактики таких преступлений — максимально задействовать институты гражданского общества, подчеркнул глава государства.

Группа риска

Важнейший приоритет МВД — развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, сказал Владимир Путин. По его данным, ​в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 3,8%.

— При этом в 2018 году выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних, плюс 5%, — отметил глава государства. — Нужно держать на постоянном контроле ситуацию в так называемых группах риска, вместе с социальными службами, учителями, родителями, волонтерами разбираться в каждой проблемной ситуации, оперативно реагировать на попытки втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность. Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями.

Эту работу необходимо вести совместно с региональными уполномоченными по правам ребенка, институтами гражданского общества и местными властями, добавил Владимир Путин.

Взаимодействие с институтами гражданского общества необходимо усиливать, считает и Анатолий Кучерена. По словам адвоката, общественный совет уже сейчас активно сотрудничает как с органами опеки и попечительства и детскими омбудсменами, так и с профильными подразделениями МВД.