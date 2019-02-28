Выставочный зал построят в Изборском музее-заповеднике

В Изборском музее-заповеднике в рамках сотрудничества Псковской области и ПАО «Транснефть» возведут современный выставочный зал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Комплекс начнет работу в конце 2019 — начале 2020 года. Он будет состоять из блоков одноэтажных помещений, которые гармонично впишутся в историческую застройку Изборска. Внутреннее экспозиционное пространство можно будет легко трансформировать в зависимости от масштаба и направления выставки.

В конце декабря музей-заповедник «Изборск» стал победителем IX конкурса благотворительной программы «Музеи Русского Севера» в номинации «Музей для туриста» и получил грантовую поддержку на реализацию проекта «Бойкая ИзБОрская наБОйка».

Согласно книжной легенде XVII века, Изборск был основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя в честь Избора, сына Словена.