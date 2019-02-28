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Более 75 км железнодорожных путей отремонтируют в Астраханской области

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В Астраханской области значительно увеличат объем ремонта железнодорожных путей. В 2019 году в порядок приведут 75 км рельсов.

Работы запланированы на станциях Харабалинская, Сероглазово, Астрахань-2 и Аксарайская-2. Также реконструкция пройдет на перегонах Трусово–Кутум, Усатовский–Лепехинская, Красный Кут – Усатовский и Разъезд № 4 – Зензели. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Все отремонтированные пути будут оборудованы защитой от выхода скота. На время ремонта перегонов железнодорожники разработают специальный график движения составов.

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