Берег реки расчистили от мусора в Астрахани

В Астрахани прошло экологическое мероприятие, в рамках которого был расчищен участок улицы Пушкина, который проходит вдоль ерика Солянка в Трусовском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В общей сложности удалось провести покос 5 тыс. кв. м камыша, вывезти 30 кубометров сухой растительности и мусора, а также обрезать свыше 50 деревьев. Об этом пишет «Астрахань-24».

Подобные мероприятия по расчистке городских территорий планируют продолжить. Муниципальные власти просят горожан уважительно относиться к труду коммунальных служб.