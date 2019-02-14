Планетарий в Астрахани отреставрируют за 40 млн рублей

Власти Астрахани ищут средства на капитальный ремонт городского планетария. Потребуется реконструкция фасада и инженерных коммуникаций, а также внутренняя отделка. По предварительным подсчетам ремонтные работы обойдутся в 40 млн рублей.

Как уточняет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное министерство образования, в 2018 году в здании планетария провели экспертизу. До конца февраля 2019 года будет готова проектно-сметная документация. Капитальный ремонт планируется начать в этом году.

В ведомстве при этом отметили, что готовы развивать инфраструктуру планетария и его научно-образовательный потенциал в связи с возвращением в школы дисциплины «астрономия».