Прямой эфир

Планетарий в Астрахани отреставрируют за 40 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Астрахани ищут средства на капитальный ремонт городского планетария. Потребуется реконструкция фасада и инженерных коммуникаций, а также внутренняя отделка. По предварительным подсчетам ремонтные работы обойдутся в 40 млн рублей.

Как уточняет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное министерство образования, в 2018 году в здании планетария провели экспертизу. До конца февраля 2019 года будет готова проектно-сметная документация. Капитальный ремонт планируется начать в этом году.

В ведомстве при этом отметили, что готовы развивать инфраструктуру планетария и его научно-образовательный потенциал в связи с возвращением в школы дисциплины «астрономия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астрономы «поймали» световой сигнал неизвестной природы
НАСА объявило о потере марсохода Opportunity

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017