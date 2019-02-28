Путин назвал эффективный ответ на антироссийские санкции

Максимально благоприятные условия для бизнеса являются наиболее эффективным ответом на антироссийские санкции заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

«Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся, и ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный — создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны», — сказал глава государства, его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул российский лидер, это не ведомственная, а общенациональная задача.

В 2014 год ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнятся.