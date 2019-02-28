В России начали тестировать систему быстрого перевода денег по номеру телефона

Переводить деньги по номеру телефона смогут клиенты большинства банков. Сейчас систему тестируют около 12 кредитных организаций. В будущем планируют присоединиться еще 98 банков, они уже подали заявки. На первоначальном этапе переводы по номеру телефона будут бесплатными.