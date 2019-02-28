В России начали тестировать систему быстрого перевода денег по номеру телефона
Переводить деньги по номеру телефона смогут клиенты большинства банков. Сейчас систему тестируют около 12 кредитных организаций. В будущем планируют присоединиться еще 98 банков, они уже подали заявки. На первоначальном этапе переводы по номеру телефона будут бесплатными.
Переводить деньги по номеру телефона смогут клиенты большинства банков. Сейчас систему тестируют около 12 кредитных организаций. В будущем планируют присоединиться еще 98 банков, они уже подали заявки. На первоначальном этапе переводы по номеру телефона будут бесплатными.