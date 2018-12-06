Сбербанк отменил переводы на кредитные карты по номеру мобильного. На услугу пожаловались клиенты с дебетовой и кредитной картами. При переводе по номеру телефона иногда средства зачисляются на кредитку. Пользователи же, как правило, хотят получить деньги на дебетовую карту.