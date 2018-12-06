Сбербанк отменил переводы на кредитные карты по номеру мобильного
Сбербанк отменил переводы на кредитные карты по номеру мобильного. На услугу пожаловались клиенты с дебетовой и кредитной картами. При переводе по номеру телефона иногда средства зачисляются на кредитку. Пользователи же, как правило, хотят получить деньги на дебетовую карту.
Сбербанк отменил переводы на кредитные карты по номеру мобильного. На услугу пожаловались клиенты с дебетовой и кредитной картами. При переводе по номеру телефона иногда средства зачисляются на кредитку. Пользователи же, как правило, хотят получить деньги на дебетовую карту.