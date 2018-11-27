Российские банки стали требовать обоснования переводов до 1 тыс. рублей

Российские банки стали требовать обоснований переводов до 1 тыс. рублей. Делается это якобы для борьбы с мошенничеством и неуплатой налогов. С клиентов запрашивают документы, объясняющие цель мелких операций. В случае отказа карту или счет могут заблокировать. С проблемой уже столкнулись клиенты трех крупных банков.

Центробанк утверждает: это незаконно, граждане могут обратиться в суд. Банки не должны выяснять источник средств или назначение платежа. Они лишь вправе получить от клиента подтверждение о совершении операции.