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Первый весенний велофестиваль пройдет в Москве 19 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Весенний велофестиваль пройдет в Москве 19 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Все желающие смогут проехать на велосипеде по Садовому кольцу, а спортсмены-любители примут участие в велогонке на время. Специально для этого Садовое кольцо освободят от машин.

«Участники фестиваля проедут по Садовому кольцу на велосипедах дважды — сначала утром на велогонке, а потом днём в заезде для всех желающих», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для гостей и участников велофестиваля подготовят развлекательную программу, проведут фестиваль еды и устроят тематические розыгрыши призов и конкурсы.

Сбор участников намечен на 12:00 на проспекте Сахарова, колонна стартует в 13:00. Участником заезда может стать любой желающий старше 14 лет, предварительная регистрация не требуется, сообщает «Федеральное агентство новостей». Приезжать можно на любых велосипедах. Ля жителей Московской области организуют бесплатный провоз велотранспорта в пригородных электричках.

27 декабря сообщалось, что в 2019 году парк велопроката в Москве увеличится до 5,5 тыс. единиц.

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