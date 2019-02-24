В Москве прошел зимний велопробег

Зимний велопробег в честь дня рождения РЭУ им. Плеханова прошел в Москве. Участники стартовали у Парка Горького и проехали около 6 км. Изначально было запланировано 12 км, но из-за заснеженной дороги путь сократили. На финише велосипедистов ждал горячий чай с плюшками.