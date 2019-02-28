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Вагон грузового поезда загорелся на станции в Башкирии

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В Башкирии на железнодорожной станции «Карламан» в Кармаскалинском районе произошел пожар. Там загорелся вагон грузового поезда.

Как уточняет ИА «Башинформ» со ссылкой на МЧС Башкирии, информация о случившемся поступила на пульт дежурного 27 февраля в 22:45. К месту происшествия были направлены семь человек и две единицы техники, а также пожарные добровольцы. Примерно через час им удалось справиться с возгоранием.

Тепловоз и вагон отцепили от основного состава и транспортировали на тупиковую линию. Задержки поездов из-за инцидента удалось избежать. Пострадавших нет. Причина случившегося выясняется.

Ранее сообщалось о пожаре на вокзале в Каире. Поезд въехал в отбойник и пристройку основного здания центрального вокзала. Погибли по меньшей мере 28 человек, десятки пострадали.

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