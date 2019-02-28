Мужчина пострадал при хлопке бытового газа в доме под Смоленском
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области. В результате ЧП пострадал один человек, проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о взрыве поступила на пульт диспетчеров вечером 27 февраля. «По прибытии информация подтвердилась, в результате повреждены гипсовые перегородки, имеется пострадавший», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Федеральное агентство новостей» уточняет, что пострадавшего доставили в больницу с ожогами. Состояние жильца оценивается как удовлетворительное, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Причины произошедшего на данный момент неизвестны. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что ударная волна выбила окна квартиры.
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