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ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.

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Как пишет «РИА Новости», ассоциации обвиняют платежные системы в нарушении антимонопольного законодательства, в частности «злоупотреблении доминирующим положением».

Российские ритейлеры утверждают, что Visa и MasterCard незаконным образом устанавливают размер межбанковской комиссии (МБК), который влияет на конечную сумму, взимаемую банком с продавца товара или поставщика услуги.

В качестве примера в заявлении рассматриваются ставки МБК MasterCard. Ассоциации указывают, что в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров применяются более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, продающих аналогичные товары. В результате продавцы, в отношении которых применяются меньшие ставки МБК, пользуются «необоснованными преимуществами перед своими конкурентами».

21 июня стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard тестируют банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Планируется, что данная технология повысит безопасность совершаемых платежей. Теперь владельцу карты не придется вводить PIN-код. Для совершения платежа ему достаточно будет приложить палец.

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