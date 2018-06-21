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Visa и MasterCard тестируют карты со сканером отпечатков пальцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Платежные системы Visa и MasterCard тестируют банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Планируется, что данная технология повысит безопасность совершаемых платежей.

Теперь владельцу карты не придется вводить пин-код. Для совершения платежа ему достаточно будет приложить палец.

Платежные системы считают, что при краже карты это сможет снизить количество покупок, кроме того, должно помочь владельцам избежать отклоненных платежей, пишет REGNUM.

Однако эксперты считают, что подобные карты будут слишком дорого обходиться клиентам, а потому не будут пользоваться спросом.

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