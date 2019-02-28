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Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение. Такие данные приводит Минтруд со ссылкой на сведения служб занятости. Последние получают информацию напрямую от работодателей. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

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В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек. Большая часть из них работает в столице, Санкт-Петербурге или Свердловской области. Основные причины — санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты.

По закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. При этом ему необходимо предложить работнику альтернативные вакансии в организации. В случае ухода гражданину выплачивается выходное пособие в размере месячной зарплаты. Тот, кто не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, получает в этот период среднемесячный оклад.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Машина сокращений: кому весной грозит увольнение

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