Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян

Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение. Такие данные приводит Минтруд со ссылкой на сведения служб занятости. Последние получают информацию напрямую от работодателей. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек. Большая часть из них работает в столице, Санкт-Петербурге или Свердловской области. Основные причины — санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты.

По закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. При этом ему необходимо предложить работнику альтернативные вакансии в организации. В случае ухода гражданину выплачивается выходное пособие в размере месячной зарплаты. Тот, кто не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, получает в этот период среднемесячный оклад.

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Машина сокращений: кому весной грозит увольнение