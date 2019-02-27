Минэкономразвития подготовило проект «гаражной амнистии»

Министерство экономического развития разработало проект федерального закона о гаражах и правилах их приобретения, документ размещен на портале проектов правовых актов.

Отмечается, что закон направлен на упрощение процедуры оформления прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 млн гаражных объектов. При этом количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно превышает указанные показатели. При этом в российском законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.

«Представляется необходимым определение таких понятий, как «индивидуальный гараж», «коллективный гараж», «машино-место», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект вводит понятие «гаражный кооператив» и предлагает считать его равнозначным с понятиями «гаражный потребительский кооператив» и «гаражно-строительный кооператив».

Помимо этого, документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года.

В конце ноября замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.