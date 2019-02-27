Прямой эфир

Минэкономразвития подготовило проект «гаражной амнистии»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство экономического развития разработало проект федерального закона о гаражах и правилах их приобретения, документ размещен на портале проектов правовых актов.

Отмечается, что закон направлен на упрощение процедуры оформления прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 млн гаражных объектов. При этом количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно превышает указанные показатели. При этом в российском законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.

«Представляется необходимым определение таких понятий, как «индивидуальный гараж», «коллективный гараж», «машино-место», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект вводит понятие «гаражный кооператив» и предлагает считать его равнозначным с понятиями «гаражный потребительский кооператив» и «гаражно-строительный кооператив».

Помимо этого, документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года.

В конце ноября замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме опровергли идею запрета на покупку авто без гаража
Минэкономразвития раскритиковало новый порядок сдачи на права

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017