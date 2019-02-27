Трамп и Ким Чен Ын завершили совместный ужин в Ханое

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили совместный ужин в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole и отправились в свои резиденции. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ужин длился около двух часов. На нем присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль и министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Ранее 27 февраля Трамп и Ким Чен Ын провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном.

Высокопоставленный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что Трамп рассчитывает на саммите во Вьетнаме достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

В столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи.

Первые переговоры двух стран на высшем уровне прошли в Сингапуре летом 2018 года. По итогам встречи лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.