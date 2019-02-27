Прямой эфир

Трамп и Ким Чен Ын завершили совместный ужин в Ханое

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили совместный ужин в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole и отправились в свои резиденции. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Ын и янь: в Ханое начался второй саммит Трампа и Кима
Почему переговоры лидеров США и КНДР не станут судьбоносными

Отмечается, что ужин длился около двух часов. На нем присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль и министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Ранее 27 февраля Трамп и Ким Чен Ын провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном.

Высокопоставленный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что Трамп рассчитывает на саммите во Вьетнаме достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

В столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи.

Первые переговоры двух стран на высшем уровне прошли в Сингапуре летом 2018 года. По итогам встречи лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал честью встречу с Ким Чен Ыном
Сестра Ким Чен Ына посетила место встречи лидеров КНДР и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017