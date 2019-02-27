Число ДТП снизилось в Свердловской области

Количество аварий с тяжелыми последствиями снизилось в Свердловской области в 2018 году. Положительную динамику связывают с проведенным дорожным ремонтом.

По данным правительства Свердловской области, самыми распространенными причинами ДТП стали выезд на встречную полосу, нарушение очередности проезда перекрестков, а также проезд на красный свет. Согласно данным статистики, количество погибших в ДТП на территории региона сократилось на 10%. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

В правительстве считают, что положительная статистика связана с итогами дорожных работ. В 2018 году в регионе была ликвидирована колея на дорогах общей протяженностью 40 км. На трассах проведен ямочный ремонт, стоимость работ превысила 700 млн рублей. Кроме того, было обустроено более 300 пешеходных переходов.