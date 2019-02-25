Дороги в Верхнем Тагиле отремонтируют за 15,5 млн рублей

Власти Свердловской области приняли решение выделить 15,5 млн рублей из регионального бюджета на ремонт дорог в Верхнем Тагиле. Об этом стало известно после встречи главы этого муниципального образования Василия Кириченко с губернатором Евгением Куйвашевым.

Как уточняет ТагилСити.Ру, в ремонте нуждаются несколько улиц города. Одна из них ведет к знаковому месту, старообрядческому храму, который построен на средства прихожан.

Деньги на ремонт будут выделены из резервного фонда области. Также по решению губернатора в областном бюджете следующих годов заложат средства на благоустройство дворовых и общественных территорий Верхнего Тагила.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области заработала электронная регистрация туристических групп перед началом похода. Таким образом, процедура упростилась, поскольку ранее нужно было лично предоставлять данные о точном маршруте и участниках.