Туристы в Свердловской области смогут регистрироваться онлайн

В Свердловской области управление МЧС запустило электронную регистрацию туристических групп перед походом. Ранее нужно было лично предоставлять данные о точном маршруте следования и участниках.

Для удобства путешественников этот сервис сделали на сайте ведомства, благодаря чему процедура упростилась, отмечает ТагилСити.Ру. Данные меры способствуют обеспечению безопасности, а также оперативной помощи спасателей в случае необходимости.

Несколько дней назад замерзающего туриста спасли на дороге возле населенного пункта Васильевка в Буинском районе Татарстана. Им оказался 36-летний мужчина, который передвигался автостопом. Он сам позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112.