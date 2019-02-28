Сборная России впервые за девять лет вышла на чемпионат мира по баскетболу. Это очень значимое событие для нас, учитывая, что отношения с этим турниром в последнее время складывались для мужской национальной команды не лучшим образом. После двух подряд выходов в финал в 1994-м и 1998-м мы слабо выступили на ЧМ-2002 и ЧМ-2010, а мировые первенства в 2006 и 2014 годах и вовсе пропустили. В Китае мы способны сломать тенденцию последних 20 лет и вновь побороться за медали. Успешное выступление на Евробаскете-2017 и та игра, которую мы продемонстрировали в квалификации ЧМ-2019 только убеждают меня в этом.

Во-первых, у нас сильный тренер — Сергей Базаревич. Он прошел немало сложных испытаний в этом отборе, когда во многих матчах не мог рассчитывать на ключевых игроков. Из 12 баскетболистов, выступавших на чемпионате Европы 2017 года, из-за травм и наложения календарей ФИБА и Евролиги, он редко мог вызвать даже половину. Это был серьезный вызов, и из этой ситуации Сергей Валерьянович вышел с достоинством. Пока он справляется со всеми поставленными задачами, поэтому у меня нет сомнений, что мы будем конкурентоспособными в Китае.

Во-вторых, у нас много качественных игроков. Конкуренция за место в составе будет нешуточная — на 12 позиций в заявке претендуют около 30 реальных кандидатов. Такого не было уже давно. Причем для многих баскетболистов, которым исполнилось 30 лет и более, это последний шанс сыграть на крупном турнире. Можно сказать, лебединая песня. Поэтому наши опытные ребята выложатся на 110%, 120%, чтобы показать результат.

Наконец, в-третьих, у нас просто великолепные фанаты, которые, я уверен, горячо поддержат нас в Китае. У нас есть планы помочь болельщикам добраться до Поднебесной и обеспечить покупку билетов на все наши матчи. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими тревел-агентствами и наверняка достигнем какого-то соглашения. Наши болельщики заслужили к себе самого лучшего отношения, ведь без их поддержки мы могли не пройти квалификацию. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто приходил на наши отборочные матчи в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Химках и Перми. В заключительной же игре с Финляндией во многом именно сумасшедшая поддержка трибун в «Молоте» обеспечила нам важнейшую победу. Когда ты видишь, что в зал, который вмещает 6,9 тыс. зрителей, приходят 7,2 тыс. человек, и многие всю игру стоят в проходах, это заставляет игроков показывать свой максимум.

При жеребьевке ЧМ-2019 наша сборная будет во второй корзине. Многие расстроились по этому поводу, ведь еще немного — и мы могли оказаться в первой корзине, но для меня это не имеет принципиального значения. Честно, мне всё равно, с кем мы будем играть на групповом этапе ЧМ. Если мы хотим быть лучшими, то должны побеждать всех.

Вспомните прошлый Евробаскет — многие ли думали, что сборная России дойдет до полуфинала? А я видел по игре — команда может претендовать на медали. И с тех пор ничего не изменилось. Для меня цель — полуфинал ЧМ-2019. Я знаю, что игры за медали — лотерея. А приходить к команде и говорить, что нам нужно попасть в шестерку, чтобы отобраться на Олимпиаду, — неблагодарное дело. Неправильно такое приносить в команду. Ведь на площадке ты не думаешь, что приехал на турнир за шестым местом, там каждый ставит цель победить в ближайшем матче. Да, все понимают, что игра, например, с США будет сложнейшая, но если бороться, будет шанс на успех. Есть масса примеров, когда команда не хватает звезд с неба, но выходит играть за медали. Вспомните домашний ЧМ-2018 по футболу: все кричали, что мы из группы не выйдем, а ребята собрались и здорово отыграли.

Команда начнет подготовку к ЧМ-2019 в 20-х числах июля. На все у нас будет 5–6 недель. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября. Думаю, заложим порядка десяти дней на акклиматизацию, но многое будет зависеть от потенциальных товарищеских встреч на востоке — когда у нас будет возможность их организовать, в каком городе. Будем выстраивать график, чтобы понять, насколько близко нам удастся подвести к ЧМ последнюю игру и сразу после нее отправиться в Китай. Уверен, что последний подготовительный турнир у нас пройдет уже в КНР, с другими участниками ЧМ-2019. Там можно будет посмотреть команду в условиях, приближенных к боевым.

Свою роль сыграет и то, в каком городе мы окажемся по жеребьевке: проживание, транспорт, переезды. Логистика в Китае — это особый разговор. В одном городе от точки А в точку B можно добираться по 3–4 часа. Поэтому нам надо очень внимательно отнестись к этому вопросу.

Автор — президент Российской федерации баскетбола