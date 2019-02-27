Суд вынес приговор группе «черных риелторов» в Пермском крае

В городе Чайковский Пермского края суд вынес обвинительный приговор участникам преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере недвижимости. Помимо Прикамья, «черные риелторы» действовали на территории Удмуртской Республики.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по краю, в ходе следствия было установлено, что группа начала свою незаконную деятельность в 2015 году. Мужчины и женщины втирались в доверие к гражданам, получали деньги за первоначальный взнос на покупку квартир, после чего исчезали.

При этом они не уточняли наличие обременений, наложенных на недвижимость. Для создания видимости легальной деятельности было создано риелторское агентство, зарегистрированное одной из участниц группы.

Суд признал обвиняемых виновными в мошенничестве в составе организованной преступной группы в крупном и особо крупном размере. Главарю «черных риелторов» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 5 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Остальным членам группы также назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 7 месяцев до 7 лет 5 месяцев.