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Российско-киргизскую межрегиональную конференцию приурочат к визиту Путина

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» состоится в Бишкеке 27–28 марта. Как пояснили 27 февраля в пресс-службе фонда «Росконгресс», проведение конференции приурочено к государственному визиту президента России Владимира Путина.

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Советник главы государства Антон Кобяков отметил, что у России и Киргизии всегда были и будут общие интересы и ценности, они объединяют народы двух стран и поддерживают устойчивость взаимоотношений между Москвой и Бишкеком. Кроме того, он подчеркнул, что Киргизия является активным игроком на евразийском пространстве и важным стратегическим партнером России в торгово-экономической сфере.

«Учитывая высокий интерес к мероприятию как со стороны регионов России, так и бизнес кругов, убежден, что форум задаст продуктивный вектор для деловой, финансовой и экономической кооперации между Россией и Киргизией», — заверил советник президента России.

В рамках конференции состоятся пленарное заседание и тематические круглые столы. Участники обсудят реализацию интеграционного потенциала в рамках ЕврАзЭС, двустороннее сотрудничество по цифровой повестке союза, а также использование цифровых технологий в агропромышленном комплексе и перспективы взаимодействия в финансовой сфере.

На полях мероприятия пройдет биржа контактов для деловых кругов, семинар «Продвижение продукции на российский и киргизский рынки» и питч-сессия российских и киргизских компаний. Кроме того, запланирован деловой завтрак глав Минэкономразвития РФ Максима Орешкина и министра экономики Киргизии Олега Панкратова с руководителями регионов и бизнесом.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Министерство экономики Киргизии при поддержке Фонда «Росконгресс».

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