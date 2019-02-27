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Минобрнауки предложило узаконить самообразование

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании. Способ подтверждения полученных знаний разработают уже в этом году, рассказали «Известиям» в Минобрнауки. В первую очередь планируется ввести зачет отдельных курсов.

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По мнению экспертов, мера позволит гражданам снизить расходы на образование и повысить квалификацию. Однако предложенная инициатива больше подходит для дополнительных курсов, отмечают они. Основную программу студентам выгоднее изучать в обществе, чтобы заручиться полезными связями.

Подобную систему пытались ввести в Гонконге, однако она себя не оправдала. Обучаясь дистанционно, ученики не получили достаточных для успешного выполнения работы знаний. Достоверно оценить уровень образования можно лишь при личном общении, отмечают специалисты.

В настоящее время россиянам разрешено самостоятельно осваивать лишь материалы школьной программы. Также допускается ускоренное изучение предмета (например, за год вместо двух).

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование

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